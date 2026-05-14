В МЛС лишили Месси хет-трика

Пресс-служба MLS опубликовала сообщение об изменении в протоколе матча «Цинциннати» — «Интер Майами», которое касается аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Матч состоялся в ночь на 14 мая и завершился с результатом 5:3 в пользу «Интера». Изначально было заявлено, что форвард «Майами» Месси, оформил в этой игре хет-трик. Однако позднее пресс-служба указала, что третий гол аргентинца (пятый забитый мяч «Интера») был оформлен как автогол вратаря «Цинциннати» Романа Челентано.

Теперь в составе Месси 909 голов за карьеру.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

