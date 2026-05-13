Сафонов стал двукратным чемпионом Франции

Сафонов выиграл Лигу 1 с «ПСЖ», сделав 8 сэйвов в чемпионском матче
Парижский «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0.

Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Российский голкипер Матвей Сафонов реализовал восемь сэйвов. Для него эта встреча стала 25-й в текущем чемпионате Франции.

Благодаря этой победе парижский клуб набрал 76 очков и досрочно, за один тур до окончания сезона, обеспечил себе чемпионский титул. Досрочное чемпионство стало для «ПСЖ» 13-м в истории.

Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

