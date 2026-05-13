Российский хоккеист стал вторым в голосовании за «Колдер Трофи»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов занял второе место в борьбе за приз лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Колдер Трофи». Результаты голосования опубликовал журналист Грег Вышински.

Победителем стал защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер. Все 198 участников опроса поставили Шефера на первое место. Канадец набрал 1980 очков. Демидов получил 1158 очков — 120 вторых мест, 48 третьих, 25 четвертых и три пятых.

Еще один российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин занял седьмое место с 92 очками.

Демидов стал первым представителем «Монреаля», вошедшим в тройку претендентов на «Колдер Трофи» с 2016 года.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приven участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

