«Получать неимоверную зарплату, ни за что не отвечать»: Васильев о работе Родниной в Госдуме

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о многолетней работе в Госдуме трехкратной чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной. Его слова приводит Sport24.

«Родниной было бы хорошо сделать паузу и прийти на землю, чтобы поработать там. Раздавать советы — это одно, а показать, как это реализуется в жизни — другое. Но понимаю, что она и сама не согласится. Все-таки быть депутатом Госдумы, получать неимоверную зарплату и фактически ни за что не отвечать — это очень удобная позиция», — сказал Васильев.

Ирина Роднина входит в число самых титулованных спортсменок в истории фигурного катания. На ее счету три золотые олимпийские награды в парном катании (1972, 1976, 1980). Роднина является депутатом Госдумы с 2007 года и с тех пор переизбиралась в Госдуму от «Единой России».

Ранее Роднина ответила, считает ли олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву предателем.