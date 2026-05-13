ЦСКА продлил контракт с финалистом Кубка Стэнли

Московский ЦСКА продлил контракт с нападающим Денисом Гурьяновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Скорость, характер и нацеленность на ворота — продолжаем идти вместе к новым победам. Желаем Денису яркой игры, результативных матчей и больших успехов в составе армейцев», — сказано в сообщении клуба.

Новое соглашение продлится до конца игрового сезона 2029 года.

28-летний Гурьянов выступает за ЦСКА с 2024 года. В составе клуба он провел 134 матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и набрал 66 очков. Ранее в КХЛ нападающий играл за тольяттинскую «Ладу».

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Гурьянов выступал за «Даллас Старз», «Монреаль Канадиенс», «Нэшвилл Предаторз» и «Филадельфию Флайерз». В сезоне-2019/20 в составе «Далласа» он дошел до финала Кубка Стэнли, где его команда уступила «Тампе-Бэй Лайтнинг». Всего в НХЛ россиянин провел 270 матчей и набрал 110 очков.

Ранее Александр Овечкин вернулся в Москву.

 
