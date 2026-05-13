В ISU обозначили срок подачи Муравьевой запроса на смену гражданства

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева может подать запрос на смену спортивного гражданства до начала июля, передает «Матч ТВ».

«Вопросы передачи гражданства фигуристам в первую очередь решаются между соответствующими федерациями‑членами. У членов ISU есть время до 1 июля, чтобы подать такие запросы», — сказано в заявлении.

12 мая появилась информация, что Муравьева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой отчислить ее из сборной страны. Речь идет о смене спортивного гражданства.

В мае Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. О прекращении сотрудничества стало известно 6 мая. Инициатором этого разрыва выступил сам тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

Ранее Муравьева назвала отличия в работе Плющенко и Мишина.