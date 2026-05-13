Соучастника убийства чемпиона России арестовали

Соучастника убийства 30-летнего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева арестовали в Калуге. Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк.

«Установлен еще один соучастник убийства. <...> Второй обвиняемый неоднократно высказывал в адрес потерпевшего угрозы убийством и помог своему знакомому лишить его жизни», — сказано в сообщении.

Трагедия произошла в ночь на 7 мая. Согласно установленной версии, бывший молодой человек девушки, с которой встречался Исаев, на почве ревности произвел несколько выстрелов в спортсмена из охотничьего ружья (предположительно, марки ИЖ). От полученных ранений Исаев скончался на месте.

Исаев был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, долгое время работал персональным тренером и участвовал в соревнованиях.

Функциональное многоборье — это вид спорта, где спортсмены выполняют непрерывный комплекс многосуставных энергозатратных упражнений с отягощением и собственным весом.

Ранее подозреваемый в убийстве Исаева признал вину в суде.