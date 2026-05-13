«Надо было выдвинуть Ротенберга»: экс-тренер сборной о работе в IIHF

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что кандидатуру первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга следовало выдвинуть в совет Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова передает РИА Новости.

«На мой взгляд, надо было выдвигать Романа Ротенберга. Но, видимо, наверху другое мнение. В любом случае, Дмитрий Курбатов — хорошая кандидатура, он сможет отстоять интересы российского хоккея», — сказал Крикунов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приven участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

