Фигуристка Муравьева назвала отличия в работе Плющенко и Мишина

Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева в шоу «Каток» рассказала об отличиях в тренировочном процессе между группами Евгения Плющенко и Алексея Мишина.

«Сам тренировочный процесс, наверное, отличается довольно сильно. У Евгения Викторовича больше на повторы, на... У нас это называлось «вжаривание». Это когда тебе пипец и больше ты неделю не сможешь прыгать. У Алексея Николаевича более технические, точечные моменты. Не так сильно перегружают. Более спокойный тренировочный процесс», — рассказала Муравьева.

12 мая появилась информация, что Муравьева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой отчислить ее из сборной страны. Речь идет о смене спортивного гражданства.

В мае Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. О прекращении сотрудничества стало известно 6 мая. Инициатором этого разрыва выступил сам тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

Ранее Муравьева призналась, что хотела завершить карьеру.

 
