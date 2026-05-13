Россия пропускает чемпионат Европы из-за невыдачи виз

Тренер сборной России по тхэквондо Болат Изутдинов рассказал, что России чемпионат Европы по тхэквондо в Германии из-за невыдачи виз, передает «Матч ТВ».

«Ребятам просто паспорта не выдали, не вернули документы. Они до последнего дня ждали визу. Крайний срок был — пятница, 8 мая. Вылет в Германию планировался в ночь с 8 на 9 мая. И все, они просто не получили паспорта», — сказал Изутдинов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

