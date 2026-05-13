Балахнин: «Зенит» мучился с «Сочи», а «Ростов» посильнее будет

Тренер Балахнин не исключил, что у «Зенита» будут проблемы в игре с «Ростовом»

«Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги может создать проблемы «Зениту» и осложнить сине-бело-голубым борьбу за чемпионство. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер ростовчан Сергей Балахнин.

«Футбол – такая вещь, что нельзя предсказывать заранее. Если оценивать объективно игру «Ростова», наверное, им будет очень тяжело обыграть «Зенит». Однозначно, здесь «Зенит» — главное действующее лицо. Но мы видим, что он не всегда хорош. Даже в предыдущем туре против «Сочи» он, можно сказать, мучился, хотя это команда, которая в тот момент уже была одной ногой в Первой лиге. Да, в итоге «Зенит» выиграл, но «Ростов» точно посильнее «Сочи», — заметил специалист.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что «Зенит» продлит контракт с российским нападающим.