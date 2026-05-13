Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

Балахнин: «Зенит» мучился с «Сочи», а «Ростов» посильнее будет

Тренер Балахнин не исключил, что у «Зенита» будут проблемы в игре с «Ростовом»
Алексей Даничев/РИА Новости

«Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги может создать проблемы «Зениту» и осложнить сине-бело-голубым борьбу за чемпионство. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер ростовчан Сергей Балахнин.

«Футбол – такая вещь, что нельзя предсказывать заранее. Если оценивать объективно игру «Ростова», наверное, им будет очень тяжело обыграть «Зенит». Однозначно, здесь «Зенит» — главное действующее лицо. Но мы видим, что он не всегда хорош. Даже в предыдущем туре против «Сочи» он, можно сказать, мучился, хотя это команда, которая в тот момент уже была одной ногой в Первой лиге. Да, в итоге «Зенит» выиграл, но «Ростов» точно посильнее «Сочи», — заметил специалист.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что «Зенит» продлит контракт с российским нападающим.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!