Фигуристка Муравьева хотела завершить карьеру

Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева призналась в шоу «Каток», что много раз хотела завершить карьеру.

«За пять лет было желание закончить карьеру? Было. Много раз. И до того, как нас закрыли. Бывало, когда вообще просто прессовали — и все, и ты уже не можешь. Когда сильный пресс идёт от тренеров, от того, что не получается», — сказала Муравьева.

12 мая появилась информация, что Муравьева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой отчислить ее из сборной страны. Речь идет о смене спортивного гражданства.

До этого Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. О прекращении сотрудничества стало известно 6 мая. Инициатором этого разрыва выступил сам тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

Ранее Муравьева объяснила уход от Мишина.