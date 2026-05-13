Фетисов рассказал, возвратят ли российских хоккеистов на турниры

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов не верит в возвращение российских хоккеистов на международные турниры, передает РИА Новости.

«Я не общаюсь с внешним миром, но, судя по тому, что происходит, нам особенно ожидать нечего. Но я готов ошибаться, я же не могу гадать или предсказывать», — сказал Фетисов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приven участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее Роман Ротенберг рассказал о работе над возвращением сборной России к турнирам.