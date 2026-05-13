С белорусских волейболистов сняты все ограничения

FIVB допустила белорусских волейболистов до турниров с флагом и гимном

Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с белорусских волейболистов и допустила сборную Белоруссии до соревнований с флагом и гимном, сообщает пресс-служба организации.

«Белорусским спортсменам и сборным разрешается с настоящего момента возобновить участие в международных соревнованиях по волейболу», — говорится в сообщении.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе. 7 мая МОК рекомендовал отменить ограничения для белорусских спортсменов.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее сообщалось о том, что МОК не собирается снимать ограничения с российских спортсменов.