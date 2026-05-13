Российская фигуристка Муравьева объяснила уход от Мишина

Фигуристка Муравьева об уходе от Мишина: мы не можем идти дальше рука об руку

Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию Софья Муравьева в новом выпуске шоу «Каток» заявила, что не может больше идти с тренером Алексеем Мишиным рука об руку.

«У нас не было такого, что мы с Алексеем Николаевичем, с его группой завершили сотрудничество на каких-то плохих нотах. Мы не можем идти дальше рука об руку. Это было общее решение. скорее всего, в следующем сезоне я не выйду», — сказала Муравьева.

12 мая появилась информация, что Муравьева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой отчислить ее из сборной страны. Речь идет о смене спортивного гражданства.

До этого Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. О прекращении сотрудничества стало известно 6 мая. Инициатором этого разрыва выступил сам тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

