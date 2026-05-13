Пяти футболистам сборной Ирака отказали в визе в США для участия в ЧМ-2026

Пяти футболистам сборной Ирака отказали в визе в США для участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает Shafaq News,

Визы не получили Ибрагим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али аль-Хамади. Причины отказа не уточняются. Ирак уже обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Ирак сыграет в группе с Норвегией, Сенегалом и Францией.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

2 февраля президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Валерий Карпин ответил, упал ли уровень сборной России из-за отстранения.