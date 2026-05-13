Суперкомпьютер спрогнозировал место «Спартака» в РПЛ

Суперкомпьютер Opta считает, что «Спартак» займет четвертое место в РПЛ

Суперкомпьютер Opta считает, что московский «Спартак» с вероятностью в 68,5% займет в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 итоговое четвертое место.

Третье место «Спартак» займет с вероятностью 20,3%. Пятое место «Спартак» займет с вероятностью 11,2%.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

В финале Кубка России красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 24 мая. Финал Кубка России состоится на стадионе «Лужники».

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

