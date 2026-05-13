В «Спартаке» хотят пригласить в команду Месси

Игрок «Спартака» Солари: хотел бы пригласить в команду Лионеля Месси

Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари заявил, что хотел бы пригласить в команду Лионеля Месси, передает Sport24.

«Из всех аргентинских игроков я бы хотел пригласить в «Спартак» Лионеля Месси из-за уважения к его предыдущим заслугам. Месси — лучший игрок в истории», — сказал Солари.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

В финале Кубка России красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 24 мая. Финал Кубка России состоится на стадионе «Лужники». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. «Краснодар» является действующим чемпионом России

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, заслужил ли «Спартак» бронзу РПЛ.