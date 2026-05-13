Трусову назвали уникумом в фигурном катании

Фигуристка Базылюк назвала Трусову уникумом в фигурном катании
Алексей Даничев/РИА Новости

Российская фигуристка Маргарита Базылюк в интервью Okko назвала Александру Трусову уникумом в фигурном катании.

«Сашу я вижу на шоу, она прыгает четверной лутц, тройной аксель. Это, конечно, уникум», — сказала Базылюк.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Трусова вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее сообщалось о том, что французский хореограф поставит короткую программу Трусовой.

 
