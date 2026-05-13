Футболист «Зенита» оказался родственником Неймара

Ahmed Yosri/Reuters

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Джон Джон подтвердил родство с футболистом «Сантоса» Неймаром, передает «Советский спорт».

«Мы действительно родственники, очень-очень далекие, и мы знакомы, но не на связи. Перед отъездом в «Зенит» у меня был прощальный ужин с моими близкими, и он там был. Он пожелал мне удачи в «Зените», — сказал Джон Джон.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» идет на первом месте, набрав 65 очков, «Краснодар» располагается на второй строчке, имея в активе 63 балла.

В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» дома примет «Оренбург».

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее суперкомпьютер оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу РПЛ.

 
