Легенда РПЛ назвал главную причину победы «Динамо» над «Краснодаром»

Знаменитый в прошлом полузащитник Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о матче 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» потерпел в Москве поражение от московского «Динамо» (1:2), хотя вел в счете, и опустился перед заключительным туром чемпионата на второе место, пропустив вперед «Зенит».

«Тур, конечно, удивил, не ожидал, что так произойдет, но «Динамо» действительно, как и говорили ее представители прессе, что будет максимально стараться, так и сделало. Мы видели матч, и понятно, что «Динамо» повезло: все-таки у «Краснодара» было два стопроцентных момента. Но это футбол, и теперь «быкам», наверное, поможет только чудо. И я думаю, что чудо вряд ли произойдет – «Зенит» не отпустит уже этот момент», — считает Деменко.

Перед последним туром «Краснодар» отстает от «Зенита» на два очка и может стать чемпионом только в случае своей победы и поражения конкурента, которому достаточно сыграть на выезде с «Ростовом» вничью.

