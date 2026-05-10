Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

Теннисист Медведев уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Теннисист Медведев сыграет в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Риме
Remo Casilli/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

В четвертом круге турнира его соперником был представитель Аргентины Тьяго Агустин Тиранте. Встреча, которая длилась 1 час 20 минут, завершился в двух сетах с результатом 6:3, 6:2.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету его соперника ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в полуфинал турнира российский теннисист, являющийся девятой ракеткой мира, поборется с представителем Испании Мартином Ландалусом, который занимает 94-е место в рейтинге.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее российская теннисистка вылетела с «тысячника» в Риме.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!