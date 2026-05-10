Теннисист Медведев уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

В четвертом круге турнира его соперником был представитель Аргентины Тьяго Агустин Тиранте. Встреча, которая длилась 1 час 20 минут, завершился в двух сетах с результатом 6:3, 6:2.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету его соперника ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в полуфинал турнира российский теннисист, являющийся девятой ракеткой мира, поборется с представителем Испании Мартином Ландалусом, который занимает 94-е место в рейтинге.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее российская теннисистка вылетела с «тысячника» в Риме.