«Полнейшая дыра»: стример Мэддисон оскорбил вратаря «ПСЖ» Сафонова

Известный блогер и стример, болельщик московского «Динамо» Илья Мэддисон во время своего стрима подверг критике российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, назвав его одним из худших голкиперов.

«Сафонов — это один из худших вратарей, которых я знаю. Это просто кусок дерьма на воротах, полнейшая дыра. Стоять абсолютно не умеет. И у него зрение — минус девять на оба глаза, он вообще не видит мяча, только случайно может отбить», — заявил он.

До этого появилась информация, что Сафонов после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» стал испытывать боли в икроножных мышцах. Именно по этой причине Сафонов не сыграл в матче чемпионата Франции с «Лорьяном» и провел всего одну тренировку перед ответной игрой с «Баварией». Игрок пропустил также матч с «Брестом».

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

