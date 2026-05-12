Призер Олимпиады ответил, можно ли назвать Муравьеву предательницей

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане в командных соревнованиях Александр Энберт отказался называть фигуристку Софью Муравьеву предательницей из-за желания сменить спортивное гражданство. Его слова приводит издание «Спорт день за днем».

«Нет, нельзя [назвать предательницей]. Есть регламент смены спортивного гражданства, там карантин, который спортсмен должен пройти, получить открепление от Федерации фигурного катания. Поэтому абсолютно нормальная процедура», — заявил он.

12 мая появилась информация, что Муравьева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой отчислить ее из сборной страны. Речь идет о смене спортивного гражданства.

До этого Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. О прекращении сотрудничества стало известно 6 мая. Инициатором этого разрыва выступил сам тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

Муравьева — серебряная медалистка чемпионата России по фигурному катанию (2024) и бронзовая медалистка национального первенства — 2023. Она также является чемпионкой России по прыжкам и двукратной бронзовой призеркой первенства России среди юниоров.

