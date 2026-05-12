Игрок НБА скончался в возрасте 29 лет

Форвард команды «Мемфис Гриззлиз», которая выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Брэндон Кларк скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщили пресс-служба клуба и агентство игрока Priority Sports в социальных сетях.

«Мы глубоко потрясены трагическим уходом Брэндона Кларка. Он был так любим всеми нами и всеми, чьих жизней коснулся. Он был нежнейшей душой и всегда первым приходил на помощь своим друзьям и семье. Наши сердца разбиты, когда мы думаем о его маме Уитни, всей его семье, друзьях и товарищах по команде», — указано в сообщении агентства.

Официально причины смерти не разглашаются, однако Telegram-канал «Mash на спорте» указывает, что по предварительной причине у Кларка остановилось сердце из-за передозировки наркотическими веществами. 1 апреля 2026 года форвард был арестован в Арканзасе из-за обвинений в превышении скорости и хранении запрещенных веществ.

Кларк провел семь сезонов в НБА, набирая в среднем 10,2 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи за 309 игр. Он пропустил большую часть сезона-2025/26 из-за травм.

