Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

Игрок НБА скончался в возрасте 29 лет

Форвард клуба НБА «Мемфис» Кларк скончался в 29 лет
Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Форвард команды «Мемфис Гриззлиз», которая выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Брэндон Кларк скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщили пресс-служба клуба и агентство игрока Priority Sports в социальных сетях.

«Мы глубоко потрясены трагическим уходом Брэндона Кларка. Он был так любим всеми нами и всеми, чьих жизней коснулся. Он был нежнейшей душой и всегда первым приходил на помощь своим друзьям и семье. Наши сердца разбиты, когда мы думаем о его маме Уитни, всей его семье, друзьях и товарищах по команде», — указано в сообщении агентства.

Официально причины смерти не разглашаются, однако Telegram-канал «Mash на спорте» указывает, что по предварительной причине у Кларка остановилось сердце из-за передозировки наркотическими веществами. 1 апреля 2026 года форвард был арестован в Арканзасе из-за обвинений в превышении скорости и хранении запрещенных веществ.

Кларк провел семь сезонов в НБА, набирая в среднем 10,2 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи за 309 игр. Он пропустил большую часть сезона-2025/26 из-за травм.

Ранее старейший экс-пилот «Формулы-1» умер в возрасте 100 лет.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!