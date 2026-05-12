В ISU отказались говорить о сроках возвращения российских фигуристов

В ISU не стали отвечать на вопрос о сроках возвращения российских фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) не стал раскрывать, будет ли обсуждаться вопрос допуска российских фигуристов на ближайшем конгрессе организации. Об этом заявили в ISU «Матч ТВ».

«Решения относительно допуска к соревнованиям под эгидой ISU остаются в компетенции совета ISU. ISU не комментирует пункты повестки дня совета, и о любых принятых решениях будет сообщено по официальным каналам связи ISU», — указали в пресс-службе.

Ближайший конгресс состоится в июне 2026 года. Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой ISU с 2022 года.

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах. При этом после Олимпиады российских фигуристов не допустили на чемпионат мира.

Ранее была названа сборная, в которую может уйти Софья Муравьева.