Карпин ответил, упал ли уровень сборной России из-за отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что уровень национальной команды точно можно будет определить только в официальных матчах. Об этом специалист рассказал в интервью Надежде Стрелец.

«Могу сказать так, могу сказать эдак. Но на самом деле, если реально оценивать ситуацию, мы этого не узнаем, пока там не окажемся. С точки зрения футбола, если абстрагироваться от психологических вещей, уровень игроков как минимум не упал. И уровень сборной», — подчеркнул он.

Сборная России и российские клубы были отстранены в феврале 2022 года после сначала СВО России на Украине. С тех пор российские футболисты могут проводить только товарищеские матчи.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее появилась информация, что африканская сборная хочет провести ответный матч с Россией.