Названа сборная, в которую может уйти Муравьева

Mash на спорте: фигуристка Муравьева может уйти в сборную Грузии

Российская фигуристка Софья Муравьева может перейти в сборную Грузии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, речь идет именно о грузинской команде, а не о французской, как сообщил ряд СМИ. Информация о переходе в сборную Франции появилась из-за того, что спортсменка отдыхала в Париже, а никаких заявлений от французской Федерации в Федерацию фигурного катания на коньках России не поступало.

Муравьева бы хотела выступать за сборную Франции, поскольку хореограф Бенуа Ришо, с которым она работала, француз, однако пока это не представляется возможным.

12 мая появилась информация, что Муравьева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой отчислить ее из сборной страны. Речь идет о смене спортивного гражданства.

До этого Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. О прекращении сотрудничества стало известно 6 мая. Инициатором этого разрыва выступил сам тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

Муравьева — серебряная медалистка чемпионата России по фигурному катанию (2024) и бронзовая медалистка национального первенства — 2023. Она также является чемпионкой России по прыжкам и двукратной бронзовой призеркой первенства России среди юниоров.

Ранее почетный вице-президент ISU заявил, что сборная России проживет без Муравьевой.