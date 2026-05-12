«Есть надежда»: Карпин раскрыл, когда могут вернуть сборную России

Тренер сборной России Карпин: есть надежда, что нас допустят к 2028 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, когда российский футбол могут вернуть на международную арену. Об этом он порассуждал в интервью Надежде Стрелец.

«Есть надежда, что нас допустят к 2028 году. Потому что отбор на чемпионат Европы начинается в марте 2027 года», — заявил он.

Сборная России и российские клубы были отстранены в феврале 2022 года после сначала СВО России на Украине. С тех пор российские футболисты могут проводить только товарищеские матчи.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

