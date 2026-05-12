У фигуристки Муравьевой сохраняется контракт с Плющенко

Серебряная медалистка чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева и академия «Ангелы Плющенко» сохраняют действующий контракт. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала Яна Рудковская.

«Мы — частная академия, Соня была на контракте. Есть один вопрос, который перед нами до сих пор не закрыт. Он не такой существенный, но для Евгения и меня принципиальный. Так как Соня была у Алексея Николаевича Мишина, мы его пока особо и не поднимали», — указала она.

Муравьева тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с 2020 по 2025 годы. После чего ушла к Алексею Мишину, однако в мае 2026 года тренер прекратил с ней сотрудничество по своей инициативе.

12 мая появилась информация, что Муравьева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой отчислить ее из сборной страны. Речь идет о смене спортивного гражданства.

Муравьева — серебряная медалистка чемпионата России по фигурному катанию (2024) и бронзовая медалистка национального первенства — 2023. Она также является чемпионкой России по прыжкам и двукратной бронзовой призеркой первенства России среди юниоров.

Ранее почетный вице-президент ISU заявил, что сборная России проживет без Муравьевой.