«Не могу сказать, что это глобальная потеря»: чемпионка России о возможном уходе Муравьевой

Тренер Гербольдт: не могу сказать, что уход Муравьевой — это глобальная потеря

Чемпионка России среди юниоров 2008 года, бронзовая медалистка взрослого национального первенства и тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» оценила возможную смену спортивного гражданства у Софьи Муравьевой и ответила, станет ли этот уход потерей для сборной России.

«Я думаю, что определенные какие-то договоренности она уже с кем-то имеет. Знаете, она все же достаточно сильная спортсменка, раз она попадает в сборную. Я думаю, что никто не будет отрицать, что она достаточно яркая спортсменка. Когда заканчивают или переходят такие спортсмены... Не могу сказать, что это глобальная потеря, учитывая, что каждый год появляются какие-то юные звездочки. Но тем не менее, какое-то сожаление есть», — указала Гербольдт.

12 мая появилась информация, что Муравьева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой отчислить ее из сборной страны. Речь идет о смене спортивного гражданства.

До этого Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. О прекращении сотрудничества стало известно 6 мая. Инициатором этого разрыва выступил сам тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

Муравьева — серебряная медалистка чемпионата России по фигурному катанию (2024) и бронзовая медалистка национального первенства — 2023. Она также является чемпионкой России по прыжкам и двукратной бронзовой призеркой первенства России среди юниоров.

Ранее почетный вице-президент ISU заявил, что сборная России проживет без Муравьевой.