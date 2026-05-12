«Арсенал» и «ПСЖ» заинтересовались российским игроком ЦСКА

Инсайдер Конур: игроком ЦСКА Кисляком заинтересовали «ПСЖ» и «Арсенал»
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк привлек внимание ряда клубов из Европы и Южной Америки. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

Согласно его информации, российским хавбеком заинтересовались английский «Арсенал», французский «ПСЖ», где выступает российский вратарь Матвей Сафонов, а также «Фламенго» и «Палмейрас» из бразильской Серии А. До этого Кисляка намеревался подписать турецкий «Фенербахче», который предлагал армейскому клубу €12 млн за трансфер. Однако сделка так и не состоялась.

Кисляк дебютировал за основную команду ЦСКА в 2024 году. В текущем сезоне футболист сыграл в 41 матче за армейцев во всех турнирах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и такое же количество результативных передач.

11 мая ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 1:2. В турнирной таблице РПЛ команда идет на пятом месте, набрав 48 очков.

Ранее футболист силой отобрал футболку игрока «Краснодара» у ребенка.

 
