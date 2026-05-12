Почетный вице-президент ISU: сборная России проживет без Муравьевой

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник отреагировал на информацию о том, что фигуристка Софья Муравьева попросила отчислить ее из сборной России, передает «Советский спорт».

«Сборная России проживет и без Муравьевой, она не первый номер. Надо каждый такой случай рассматривать отдельно. Мы вкладываем в спортсменов деньги, силы, а потом они прощаются с нами», — сказал Лакерник.

Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. О прекращении сотрудничества стало известно 6 мая. Инициатором этого разрыва выступил сам тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

Муравьева — серебряная медалистка чемпионата России по фигурному катанию (2024) и бронзовая медалистка национального первенства — 2023. Она также является чемпионкой России по прыжкам и двукратной бронзовой призеркой первенства России среди юниоров.

