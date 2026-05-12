Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук. сообщает Russian Machine Never Breaks.

Идея диссертации Овечкина заключается в том, что в России и Северной Америке по-разному расставляют приоритеты при подготовке молодых спортсменов и что игрокам было бы полезно сочетать эти два подхода по мере взросления. Россияне уделяют больше внимания на технические навыки и владение шайбой. В Северной Америке делают упор на скорости игры и физической подготовке.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

