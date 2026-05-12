В «Динамо» не согласились с удалением главного тренера

Тренер московского «Динамо» Юрий Жирков после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил, что не понял удаления Ролана Гусева с бровки по ходу второго тайма. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Эмоциональная игра, последняя домашняя в этом сезоне. Я не знаю, честно говоря, за что удалили главного тренера. Он выходил к бровке, давал подсказки, за это удалять? Ну, не знаю. Наше будущее в клубе? Думаю, что наше будущее зависеть от последней игры с «Балтикой», — заявил Жирков.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, на 32-й минуте отличился Диего Коста с передачи Эдуарда Сперцяна. «Динамо» сравняло на 48-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина, его ассистентом выступил Хуан Хосе Касерес. Победный мяч для московского клуба забил Иван Сергеев на 90+3-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Инал Танашев.

Ранее в «Краснодаре» не стали винить судей из-за поражения «Динамо».