В «Динамо» рассказали, чего не хватает клубу для стабильности

Член совета директоров «Динамо» Степашин: я бы усилил середину поля
Александр Вильф/РИА Новости

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что усилил бы середину поля, передает «КП Спорт».

«Я бы, конечно, усилил середину поля. Может позиции левого или правого атакующего защитника. А так-то у нас игроков на две команды по большому счету», — сказал Степашин.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» обыграло «Краснодар». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, на 32-й минуте отличился Диего Коста с передачи Эдуарда Сперцяна. «Динамо» сравняло на 48-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина, его ассистентом выступил Хуан Хосе Касерес. Победный мяч для московского клуба забил Иван Сергеев на 90+3-й минуте.

Ранее в «Краснодаре» не стали выносить сор из избы.

 
