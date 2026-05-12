В «Краснодаре» не стали винить судей

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что не считает арбитров виноватыми в итоговом поражении. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я думаю, что мы не из-за судейства проиграли. Можно ли сказать, что нам не повезло? Можно списать все на неудачу, но мы привыкли искать причины в себе», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, на 32-й минуте отличился Диего Коста с передачи Эдуарда Сперцяна. «Динамо» сравняло на 48-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина, его ассистентом выступил Хуан Хосе Касерес. Победный мяч для московского клуба забил Иван Сергеев на 90+3-й минуте.

