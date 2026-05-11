В «Краснодаре» объяснили, почему проиграли «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что разочарован поражением своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Тяжело говорить после такого матча, неплохо провели первый тайм, забили гол. Во втором тайме пропустили гол, потеряли игрока в центре поля, стали играть более рискованно, пропустили второй. Спасибо большое нашим болельщикам, их было отлично слышно, очень жаль, что не удалось их порадовать», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, на 32-й минуте отличился Диего Коста с передачи Эдуарда Сперцяна. «Динамо» сравняло на 48-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина, его ассистентом выступил Хуан Хосе Касерес. Победный мяч для московского клуба забил Иван Сергеев на 90+3-й минуте.

