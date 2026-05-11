«Негатив присутствует»: ветеран ЦСКА о стычке игроков армейцев в матче РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, с чем была связана стычка защитника армейцев Жоао Виктора с голкипером команды Владиславом Торопом в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«ЦСКА, грубо говоря провалил этот сезон. Сменили тренера, хотели встряхнуть команду перед «Спартаком», но может, пошло на пользу, а может и нет. <...> «Пари НН» позволял катать мяч в центре поля, пас ради паса, как только обострение идет – потеря. Понятно, что негатив присутствует, и это чувствуется», — сказал Масалитин.

По ходу матча защитник начал высказывать вратарю свои претензии, после чего вратарь начал с ним бодаться головой. В ответ Жоао Виктор толкнул Торопа рукой в грудь. Стычку между игроками ЦСКА пришлось разнимать арбитру.

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок нижегородцев Даниил Лесовой на 44-й минуте. Армейцы сумели сравнять на 89-й минуте, отличился Данила Козлов. А уже через две минуты Имран Фиров вывел ЦСКА вперед, забив в своем дебютном матче РПЛ.

