Стало известно, что нужно «Зениту» для победы в РПЛ

Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 29-го тура.

В этом туре петербургский клуб под руководством Сергея Семака обыграл «Сочи» со счетом 2:1, в то время как единственный конкурент клуба из Санкт-Петербурга — «Краснодар» — в своем матче проиграл «Динамо». У «Зенита» теперь в активе 65 баллов, а у «Краснодара» — на два очка меньше.

В случае равенства баллов после 30-го тура победителем чемпионата России станет «Зенит» из-за преимущества в личных встречах (2:0, 1:1). Таким образом, «Зениту» в заключительном туре для гарантированной победы в чемпионате необходимо набрать одно очко.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на выезде сразится с «Ростовом», а «Краснодар» дома примет «Оренбург». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

В 2025 году «Зенит» не сумел выиграть ни одного трофея. В сезоне-2025/26 команда уже завершила борьбу за Кубок России, где в Суперфинале встретятся «Краснодар» и «Спартак».

Ранее ЦСКА вырвал победу у «Пари НН», забив два мяча за две минуты.

 
