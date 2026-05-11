Российский фигурист Гуменник улетел в США

Фигурист Гуменник прилетел в США на стажировку к тренеру Арутюняну

Российский фигурист Петр Гуменник прилетел в США, где пройдет стажировку у известного американского специалиста Рафаэля Арутюняна. Об этом сообщил фан-клуб спортсмена в Telegram-канале.

В прошлом межсезонье Гуменник также проходил стажировку у Арутюняна.

Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Ильи Малинина.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Аделия Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее Гуменнику поставили новую программу.