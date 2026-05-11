Африканская сборная хочет провести ответный матч с Россией

В сборной Мали хотят провести ответный матч с Россией в Африке

Президент Федерации футбола Мали Махазу Баба Сиссе заяивл о желании провести ответный матч с национальной сборной России до конца 2026 года. Его слова приводит Sport24.

«Первая игра выдалась очень хорошей, поэтому будем рассматривать вариант сыграть снова, но уже в Африке. Наша сборная готова к этому матчу, и все зависит от предложения от России и ее планов по соперникам на ближайшие паузы. Это было бы хорошей идеей», — указал он.

Игра России с Мали, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 31 марта, завершилась с результатом 0:0.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее глава РПЛ допустил проведение товарищеского турнира в межсезонье.