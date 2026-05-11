Теннисист Медведев пробился в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Теннисист Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме, обыграв Руиса
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

В третьем круге его соперником был Пабло Льямас Руис, представляющий Испанию. Встреча, которая длилась 2 часа 7 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:4, 6:2.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Руиса ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в следующий раунд Медведев сразится с победителем противостояния между итальянским теннисистом Флавио Коболли и представителем Аргентины Тьяго Агустином Тиранте.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее Мирра Андреева вышла в четвертьфинал престижного турнира в Риме.

 
