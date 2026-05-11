«Спартак» одолел «Рубин» и вернулся на четвертое место в РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл Кристофер Ву с передачи Манфреда Угальде на 4-й минуте. Второй гол «Спартака» на свой счет записал Пабло Солари, который отличился на 60-й минуте. Его ассистентом выступил Угальде. Единственный гол «Рубина» забил Александар Юкич на 90+3-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. «Рубин» идет на седьмой строчке, имея в активе 42 очка. Лидирует в РПЛ петербургский «Зенит», в активе которого 65 баллов после 29 сыгранных матчей. «Краснодар» отстает от него на два балла, однако у него матч 29-го тура в запасе.

В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо», а «Рубин» на домашнем стадионе примет «Пари Нижний Новгород». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее 18-летний игрок ЦСКА установил рекорд РПЛ.