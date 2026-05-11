Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

«Спартак» одолел «Рубин» и вернулся на четвертое место в РПЛ

«Спартак» обыграл «Рубин» в матче 29-го тура чемпионата России
Максим Блинов/РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл Кристофер Ву с передачи Манфреда Угальде на 4-й минуте. Второй гол «Спартака» на свой счет записал Пабло Солари, который отличился на 60-й минуте. Его ассистентом выступил Угальде. Единственный гол «Рубина» забил Александар Юкич на 90+3-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. «Рубин» идет на седьмой строчке, имея в активе 42 очка. Лидирует в РПЛ петербургский «Зенит», в активе которого 65 баллов после 29 сыгранных матчей. «Краснодар» отстает от него на два балла, однако у него матч 29-го тура в запасе.

В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо», а «Рубин» на домашнем стадионе примет «Пари Нижний Новгород». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее 18-летний игрок ЦСКА установил рекорд РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!