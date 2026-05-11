«Чуть с ума не сошел»: вратарь «Пари НН» разозлился из-за поддержки фанатов

Вратарь «Пари Нижнего Новгорода» Никита Медведев после гостевого матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА подверг критике фанатов из-за поддержки бывшего главного тренера нижегородского клуба Алексея Шпилевского. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В конце матча [появились] эти плакаты, которые вы все видели. Эти болельщики могут нас больше не поддерживать и не болеть. Я такого нигде еще не видел. Команда бьется всю игру. Когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок нижегородцев Даниил Лесовой на 44-й минуте. Армейцы сумели сравнять на 89-й минуте, отличился Данила Козлов. А уже через две минуты Имран Фиров вывел ЦСКА вперед, забив в своем дебютном матче РПЛ.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Андрей Прокопов.

ЦСКА поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Пари НН» идет в зоне прямого вылета, команда занимает предпоследнюю строчку в таблице, набрав 22 балла. Лидирует в РПЛ «Краснодар», набравший 63 балла и еще не сыгравший матч 29-го тура.

В заключительном туре РПЛ армейский клуб на домашнем стадионе примет московский «Локомотив», а нижегородская команда на выезде сыграет с казанским «Рубином». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее «Оренбург» гарантировал себе место в РПЛ в следующем сезоне.