Стало известно, есть ли у Месси шанс сыграть на чемпионате мира — 2026

Сборная Аргентины в социальных сетях опубликовала расширенную заявку на чемпионат мира — 2026 по футболу.

В список включены 55 футболистов, включая нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси. Всего в окончательную заявку на мундиаль войдут 26 игроков. Мировое первенство состоится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. Для 38-летнего Месси этот мундиаль может стать последним в карьере.

Аргентинская сборная — действующий чемпион мира.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

