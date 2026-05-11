Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

18-летний игрок ЦСКА установил рекорд РПЛ

18-летний игрок ЦСКА Фиров установил рекорд чемпионата России
Григорий Соколов/РИА Новости

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Имран Фиров дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) и установил рекорд.

Фиров вышел на поле в матче 29-го тура чемпионата России с «Пари Нижним Новгородом» и в концовке второго тайма за две минуты отдал результативную передачу и забил дебютный гол. Как сообщает Opta Sports, 18-летний Фиров стал самым молодым игроком за время сбора статистики (c 2009 года), оформившим гол плюс пас в дебютном матче в РПЛ.

До этого рекорд принадлежал бывшему футболисту ЦСКА Секу Олисе, который установил его в 2009 году в возрасте 19 лет.

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 1:2. Действия Фирова принесли его команде победу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Андрей Прокопов.

ЦСКА поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 48 очков. В заключительном туре РПЛ армейский клуб на домашнем стадионе примет московский «Локомотив». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее «Оренбург» гарантировал себе место в РПЛ в следующем сезоне.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!