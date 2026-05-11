18-летний игрок ЦСКА установил рекорд РПЛ

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Имран Фиров дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) и установил рекорд.

Фиров вышел на поле в матче 29-го тура чемпионата России с «Пари Нижним Новгородом» и в концовке второго тайма за две минуты отдал результативную передачу и забил дебютный гол. Как сообщает Opta Sports, 18-летний Фиров стал самым молодым игроком за время сбора статистики (c 2009 года), оформившим гол плюс пас в дебютном матче в РПЛ.

До этого рекорд принадлежал бывшему футболисту ЦСКА Секу Олисе, который установил его в 2009 году в возрасте 19 лет.

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 1:2. Действия Фирова принесли его команде победу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Андрей Прокопов.

ЦСКА поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 48 очков. В заключительном туре РПЛ армейский клуб на домашнем стадионе примет московский «Локомотив». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее «Оренбург» гарантировал себе место в РПЛ в следующем сезоне.