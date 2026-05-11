Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

ЦСКА вырвал победу у «Пари НН», забив два мяча за две минуты

ЦСКА обыграл «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России
Григорий Соколов/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок нижегородцев Даниил Лесовой на 44-й минуте. Армейцы сумели сравнять на 89-й минуте, отличился Данила Козлов. А уже через две минуты Имран Фиров вывел ЦСКА вперед, забив в своем дебютном матче РПЛ.

По ходу матча стычку устроили между собой защитник ЦСКА Жоао Виктор и голкипер армейского клуба Владислав Тороп.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Андрей Прокопов.

ЦСКА поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Пари НН» идет в зоне прямого вылета, команда занимает предпоследнюю строчку в таблице, набрав 22 балла. Лидирует в РПЛ «Краснодар», набравший 63 балла и еще не сыгравший матч 29-го тура.

В заключительном туре РПЛ армейский клуб на домашнем стадионе примет московский «Локомотив», а нижегородская команда на выезде сыграет с казанским «Рубином». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее «Оренбург» гарантировал себе место в РПЛ в следующем сезоне.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!