«Локомотив» выиграл первый матч финала Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» победил казанский «Ак Барс» в первом матче финала Кубка Гагарина.

Встреча, которая состоялась в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив», завершилась с результатом 3:1. В составе ярославской команды голами отметились Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрейз. Единственную шайбу казанского клуба забросил Митчелл Миллер.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Второй матч серии состоится в Ярославле — 13 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В полуфинале Кубка Гагарина команда из Казани одолела магнитогорский «Металлург», выиграв серию до четырех побед с результатом 4-1. Ярославская команда сумела переломить ход серии с омским «Авангардом» и выиграть с результатом 4-3.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

