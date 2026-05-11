«Спартак» и «Рубин» объявили составы на матч РПЛ

Московский «Спартак» и казанский «Рубин» назвали стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Денисов, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Солари, Маркиньос, Угальде

«Рубин»: Ставер, Арройо, Тесленко, Нижегородов, Мальдонадо, Вуячич, Сааведра, Ходжа, Безруков, Грипши, Даку

Встреча состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

В турнирной таблице «Спартак» расположился на четвертом месте, имя в активе 48 баллов. «Рубин» идет на седьмой строчке, набрав 42 очка. Лидирует в РПЛ «Краснодар», набравший 63 балла и еще не сыгравший матч 29-го тура.

В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо», а «Рубин» на домашнем стадионе примет «Пари Нижний Новгород». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее «Оренбург» гарантировал себе место в РПЛ в следующем сезоне.

 
